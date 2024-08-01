Жара возвращается: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в начале августа

Он рассказал, где будут идти дожди в течение трех дней

Начался третий последний месяц лета. Жаркая погода и нехватка дождей станут ключевыми особенностями августа на большей части территории нашей страны.

"Телеграф" со ссылкой на прогноз Игоря Кибальчича рассказывает, какой будет погода в первые дни августа.

Погода в Украине 1 августа

В четверг, 1 августа, на всей территории Украины ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, днем +26…+31 градусов тепла.

Погода в Украине 2 августа

В пятницу, 2 августа, будет держаться погода без осадков. Лишь днем на последнем мероприятии возможен небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16, днем +26…+31; на юге и юго-западе, а также на побережье морей ночью +16…+21, днем +29…+34 градусов тепла.

Погода в Украине 3 августа

В субботу, 3 августа, в западном регионе страны днем также местами в центральных областях ожидаются дожди с грозами, в отдельных пунктах возможны сильные ливни и шквалы, 15 – 20 м/с. На остальной территории страны без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; на юге Украины южный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22, днем +23...+28, в центральных и южных областях +29...+34 градусов тепла.

Он также отметил, что жаркая погода и нехватка дождей станут ключевыми особенностями этого месяца на большей части территории нашей страны.