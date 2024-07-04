"Держитесь подальше от асфальта": синоптик рассказала, сколько еще будет продолжаться сильная жара

Украинцам посоветовали поехать на природу

В Украине всю следующую неделю будет держаться сильная жара. Температура воздуха будет составлять +33-37 градусов, а на юге, востоке и многих центральных областях будет +35-39, а местами, вероятно, до +40 градусов.

Об этом сообщила метеоролог и телеведущая Наталья Диденко. По ее словам, будет доминировать сухая погода с высокой пожарной опасностью.

Диденко подчеркнула, что в этот период важно иметь запас воды. Также она посоветовала запланировать, по возможности, побыть с детьми или старшими людьми где-то подальше от асфальта и поближе к горам или хотя бы тенистым садам, рекам и прудам.

Синоптик также сообщила, что в пятницу, 5 июля, в западных областях ожидается 23-27 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди. На севере Украины завтра также будет комфортно, днем 24-29 градусов. Есть вероятность локальных дождей, но ничего серьезного.

По ее прогнозу, в центре не ожидается существенных осадков. Днем будет +25-30, на Днепропетровщине — до +33-35 градусов. На юге Украины воздух прогреется до +29-33 градусов, а в Запорожье — до +35 градусов.

Диденко подчеркнула, что на востоке будет жарче всего. Максимально днем ожидается 33-37 градусов. Тем не менее завтра вечером на востоке могут пройти дожди с грозами.

В Киеве 5 июля ожидается комфортная температура воздуха, +25-26 градусов. Есть небольшая вероятность кратковременного грозового дождя.

Она также отметила, что в выходные в Украине будет сухо и солнечно. Сильная жара ожидается на востоке, юге и в центре – +32-37 градусов. На западе 6-7 июля ожидается +26-32 градуса. На севере в субботу и воскресенье будет +28-32 градуса.

"Напоминаю. На следующей неделе в большинстве областей Украины, кроме западных, будет царить сильная жара. Используйте свободное время, если возможно, чтобы побыть поближе, хотя и до комаров, но все же подальше от жары. У кого работа — выполняйте простые правила спасения от сильной жары", — отметила Диденко.

Также она подчеркнула, что в связи с прогнозом и уже наличием сильной жары в сомнительных соцсетях усиливаются манипуляции, что якобы в Киеве будет +40, и вообще Аравийский полуостров, включая Сахару, плавно перетекут на территорию Украины. Диденко призвала украинцев не поддаваться провокациям.

Напомним, ранее народный синоптик из Волыни Владимир Деркач в эксклюзивном прогнозе "Телеграфа" рассказал, какой погоды украинцам ждать в июле 2024 года.