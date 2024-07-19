Летом тяжелее всего: климатолог объяснила, почему прогнозы погоды в Украине не сбываются

Погрешность прогнозов летом больше

Украину уже понемногу отпускает аномальная жара, однако большинство до сих пор интересует вопрос, почему же иногда прогнозы синоптиков бывают неточными. То есть на сайте погоду на завтра показывает одну, например, дождь, а по факту и не капнуло.

Ответ на это "Телеграфу" дала климатолог Светлана Бойченко в материале: "Сейчас в Украине рекордная жара, а чего ждать зимой? — объяснение климатолога".

"Дело в том, что атмосферные осадки, особенно летом, формируются в достаточно специфических условиях. В основном это конвективная облачность, а также и циклонические, и фронтальные осадки. Они имеют сложную пятновидную структуру, поэтому точно спрогнозировать, где выпадет дождь, сложно", — говорит Бойченко.

Чтобы объяснить более понятно, она привела следующий пример: на днях в Печерском районе, где я живу, дождя не было, а в соседнем Голосеевском — выпал, хотя по прогнозу его не предполагалось. То есть синоптикам сложно сказать, как будет развиваться облако и где оно "решит" пролиться дождем, особенно когда речь идет не о мощных синоптических образованиях.

"Поэтому существует определенная погрешность, особенно в летний период. Однако на трое суток вперед синоптики обычно дают достаточно точную информацию. Летом вы часто можете видеть в прогнозе "возможность дождя" — это именно с этим и связано", — добавляет Бойченко.

Напомним, недавно в Киеве был установлен температурный рекорд. Столбики термометров, по данным синоптиков, поднялись до 35,6 градусов тепла. В парке на Владимировской горке лава нагрелась до +65°C, а брусчатка на Крещатике раскалилась до +57°C.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода в День Ильи, 20 июля, и где ожидаются грозы.