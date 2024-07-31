Жара вернется? Какой погоды ждать украинцам в августе

Средняя температура снова будет выше, чем обычно

После аномально жаркого июля в Украине ожидается спад температуры. Средняя месячная температура в августе 2024 года прогнозируется в пределах +20..+26 градусов, в Карпатах +17…+19 градусов — но все-таки это на 2 градуса выше нормы.

Об этом пишет Укргидромедцентр. По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-77 мм, в Карпатах 94-116 мм — это количество в пределах нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха составляет +18…+24.8 градусов, а в горных районах +16…+19 градусов. В высокогорье Карпат средняя температура составляет +13 градусов тепла.

Синоптики сообщают, что абсолютный минимум температуры воздуха в августе составляют +1…+7 градусов тепла, на побережье морей +8…+13 градусов тепла, а в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях — местами 0…-2° мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +35.7…+39.8 градусов, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях — местами +40…+42, в горных районах +30…+36, на высокогорье Карпат +27…+28.

Среднее месячное количество осадков составляет +30…+97 мм, в Херсонской области и западных районах Крыма местами +24…+28 мм, в Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах — 104-120 мм.

Ранее мы уже писали, что в Украину вернется африканская жара. А каким будет прогноз на предстоящую зиму, рассказала климатолог Светлана Бойченко.