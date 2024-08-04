"Имеют поочередно": капелан Сергеев влип в скандал из-за высказывания о девушках в ВСУ (видео)

Пользователи сети пришли в ярость от слов капелана

Украинский капелан и волонтер, известный Worship Leader Марк Сергеев попал в скандал после своих нелестных высказываний о девушках в рядах ВСУ. По его мнению, якобы они "проходят через постель" своих сослуживцев.

Такое мнение он высказал в Podcast METANOIA, откуда этот фрагмент уже удалили. Однако запись все же осталась на просторах интернета.

"Представь просто девушку, 24 года, модельной внешности, она медик и она в роте пацанов ССО. Они заряжены качки. Ну типа они имеют её все в постели поочередно. Это просто треш, так они живут", – сказал Сергеев.

На это резко отреагировала парамедик София Янчевская. В stories на своей странице в Instagram она написала следующее:

В то же время парамедик и руководитель медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова прокомментировала высказывание Марка Сергеева. Девушка предложила ему самому лично отправиться на фронт, вместо того, чтобы распускать в сети грязные слухи.

При этом, следует добавить, что большая волна хейта после этого поднялась в комментариях. Как уже известно, после такой бурной реакции на высказывание Сергеева о девушках в ВСУ, фрагмент был убран из видео.

Спустя некоторое время после того, как хейт в сторону Сергеева становился все больше, он записал видео с извинениями и опубликовал на своей странице в Instagram. Он заявил, что в том видео сказал правду, но подчеркнул, что не должен был говорить это публично.

"Простите меня, что я так сказал, но я как капелан работаю с людьми, слышу людей. Мы молимся и пытаемся помочь в этой ситуации. Возможно, я где-то сказал в жесткой форме, но меня это тоже касается, потому что это моя страна", — заявил Сергеев.

В комментариях под видео ответила София Янчевская и отметила, что Сергеев "ничего не понял".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что женщины-военные рассказали, как у них устроен быт на фронте, преодолении проблем, мотивации служить дальше и прочих важных темах.