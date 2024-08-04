"Мають почергово": капелан Сергєєв влип у скандал через висловлювання про жінок у ЗСУ (відео)

Користувачі мережі розлютилися від слів капелана

Український капелан і волонтер, відомий Worship Leader Марк Сергєєв потрапив у скандал після своїх різких висловлювань про дівчат у лавах ЗСУ. На його думку, нібито вони "проходять через ліжко" своїх товаришів по службі.

Таку думку він висловив у Podcast METANOIA, звідки цей фрагмент уже видалили. Проте запис все ж таки залишився на просторах інтернету.

"Уяви просто дівчину, 24 роки, модельної зовнішності, вона медик і вона в роті пацанів ССО. Вони заряджені качки. Ну типу вони мають її всі в ліжку по черзі. Це просто треш, так вони живуть", — сказав Сергєєв.

На це різко відреагувала парамедик Софія Янчевська. У stories на своїй сторінці в Instagram вона написала таке:

У той же час парамедик та керівник медичної служби "Ульф" Аліна Михайлова прокоментувала висловлювання Марка Сергєєва. Дівчина запропонувала йому самому особисто вирушити на фронт замість того, щоб розпускати в мережі брудні чутки.

При цьому слід додати, що велика хвиля хейту після цього піднялася в коментарях. Як уже відомо, після такої бурхливої реакції на висловлювання Сергєєва про дівчат у ЗСУ, фрагмент було прибрано з відео.

Через деякий час після того, як хейт у бік Сергєєва ставав дедалі більше, він записав відео з вибаченнями та опублікував на своїй сторінці в Instagram. Він заявив, що в тому відео сказав правду, але наголосив, що не повинен був говорити це публічно.

"Вибачте мені, що я так сказав, але я як капелан працюю з людьми, чую людей. Ми молимося і намагаємося допомогти в цій ситуації. Можливо, я десь сказав у жорсткій формі, але мене це теж стосується, бо це моя країна", — заявив Сергєєв.

У коментарях під відео відповіла Софія Янчевська та зазначила, що Сергєєв "нічого не зрозумів".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жінки-військові розповіли, як у них влаштований побут на фронті, подолання проблем, мотивації служити далі та інших важливих тем.