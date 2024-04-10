Украинских женщин будут отправлять на фронт? В ВСУ сделали новое заявление

Украина должна избавиться от "старомодного менталитета" в отношении женщин

Украина должна быть готова к возможности мобилизации женщин в армию в ближайшие годы. С этим, возможно, придется столкнуться из-за большого призыва военных в этом году.

Об этом в комментарии The Times заявила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Оксана Григорьева. По ее словам, Украина должна избавиться от "старомодного менталитета" в отношении женщин и принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу.

"Мы должны покончить со старомодным менталитетом и принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу. В нашей Конституции сказано, что обязанность каждого украинца — защищать свою Родину, поэтому правильно, чтобы служили и женщины. Нам нужно готовить девушек с детства к защите страны", — заявила Григорьева.

В материале указывается, что сейчас в украинских вооруженных силах служат 65 000 женщин, что составляет примерно на 40% больше, чем в 2021 году, перед полномасштабным вторжением россии. Большинство из них являются добровольцами, поскольку обязательного призыва для женщин не существует, однако уже сейчас женщины, имеющие медицинское образование, обязаны зарегистрироваться в местном военкомате.

Напомним, что депутаты Верховной Рады планируют в скором времени проголосовать за принятие нового закона о мобилизации, который ужесточит её. "Телеграф" проанализировал финальный вариант документа. В нашем материале вы можете узнать самое главное из него.