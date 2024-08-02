Берут даже студентов: сколько платят водителям в ТЦК и какие еще есть бонусы

Возраст претендента — от 18 до 55 лет

В Украине существует много возможностей найти работу для водителей с хорошей зарплатой и возможностью бронирования от мобилизации. А в Днепре ищут водителя для работы в ТЦК.

Вакансия размещена на популярном сайте поиска работы и сотрудников. Водителя ищут на полную занятость, зарплата — 50 тысяч гривен. Готові взять студента и ветерана. Условия принятия на военную службу — возраст от 18 до 55 лет и пригодность к военной службе по состоянию здоровья.

Со своей стороны работодатель предлагает стабильное денежное довольствие и обеспечение вещевым имуществом. Также среди бонусов — бесплатное лечение. Кроме того предлагается сохранение места работы и средняя месячная зарплата.

"Если стать военным ваша давняя мечта, то это отличный вариант для ее воплощения!", — отметили в ТЦК.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве ищут водителя на хорошую зарплату, при необходимости компания бронирует от мобилизации. Есть одно важное условие — наличие собственного автомобиля.

Также мы писали, какие "тыловые" вакансии открыты в Вооруженных силах. На них готовы брать как мужчин, так и женщин.