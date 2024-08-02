Как повторно пройти ВЛК людям с инвалидностью: юрист дал четкий ответ
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Этот алгоритм стоит запомнить
Во время общей мобилизации некоторые военнообязанные в Украине имеют право на отсрочку. Среди таких людей — лица с инвалидностью.
Как повторно пройти людям с инвалидностью военно-врачебную комиссию (ВВК), рассказывает юрист Дмитрий Франчук в интервью "РБК-Украина". Основная цель повторного медосмотра — проверка, действительно ли состояние здоровья человека соответствует установленной группе инвалидности.
Как повторно пройти ВЛК
Для начала необходимо обратиться в свой ТЦК и СП и узнать точную дату и время прохождения осмотра. Такой шаг поможет подготовиться и избежать недоразумений.
После следует подготовить все необходимые медицинские документы, которые у вас есть. Справки, выписки из медицинских карт и другие важные документы подтвердят состояние здоровья.
Следует прийти на осмотр в назначенное время. Стоит убедиться, что на руках есть все необходимые документы.
"Если вы не согласны с результатами обследования, обратитесь за консультацией к юристу. Вы вправе обжаловать решение в установленном законом порядке", — советует Дмитрий Франчук.
Ранее мы рассказывали, нужно ли ВВК в случае, если пришли получать отсрочку или бронирование. Также "Телеграф" писал, как можно обжаловать решение комиссии.