Не спасет даже обновление данных через "Резерв+": в Раде объяснили, кому грозят штрафы от ТЦК

Есть случаи, когда обновить свои данные недостаточно

Граждан, которые обновили свои военно-учетные данные через приложение "Резерв+" и находятся на учете в ТЦК, не будут штрафовать. Штрафы могут получить только те, кто потерял военно-учетные документы или вообще не был на учете.

Об этом в эфире Новости.LIVE сообщил народный депутат Александр Федиенко. Он уточнил, что штрафы за административное нарушение будут выписывать тем военнообязанным, которые обновили свои данные через приложение "Резерв+", но потеряли военный билет или же не были на учете ТЦК и СП.

"Обновление данных через "Резерв+" не освобождает вас от ответственности, если вы потеряли военно-учетный документ. Такие люди будут подпадать под штрафные санкции", — подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее Федиенко сообщил, что на практике штрафы начали получать даже вовремя зарегистрировавшиеся в приложении "Резерв+". Он рассказал, что к нему обратились граждане, которые зарегистрировались в приложении "Резерв+", получили там сообщение, что нужно обратиться в ТЦК для уточнения данных. В то же время нардеп добавил, что все штрафы ТЦК наложены согласно действующему законодательству.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что такое база "Оберег" и чем она отличается от программы "Резерв+". Также мы писали, как будут наказываться за необновление данных после 17 июля.