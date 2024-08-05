"Все заплатят свою цену": в "Слуге народа" прокомментировали блокировку Telegram в Украине

Для большинства украинцев главным источником получения информации являются социальные сети, среди которых уверенно лидирует Telegram

Пока у Украины "нет и не будет" ресурсов и возможности для регуляции работы мессенджера Telegram. Из-за угрозы этой соцсети нашему государству и прямой связи с РФ, его следует заблокировать (как прежде "Вконтакте" и "Одноклассниками" — ред.,).

Такое мнение высказал председатель комитета ВР по гуманитарной и информационной политике, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев. Подробностями он поделился в интервью РБК-Украина.

"Я не вижу другого варианта, как не проиграть – не то, что информационную войну, а войну вообще – кроме как написать достаточно простой законопроект, суть которого будет в том, что либо сети или платформы устанавливают диалог с украинским государством, либо государство их просто закрывает", — заметил нардеп.

Потураев пояснил, что 80% населения, в том числе все органы госвласти, пользуются немодерированной соцсетью, руководство которой не вступает в коммуникацию с Украиной. Более того, достаточно доказательств, что эта соцсеть остается аффилированной с Россией и находится под влиянием российских спецслужб.

"Это проблема, которая будет дорого всем стоить, и тем кто этим пользуется, в первую очередь. Все заплатят свою цену. Цена будет высокой, и дай бог, чтобы у нас хватило, чем рассчитаться за эти ошибки. Потому что это все ошибки", – акцентировал депутат.

Ведь информационная политика и подобные практики имеют долгосрочные последствия для общества и важно действовать ответственно и прозрачно. Потураев считает, что решение этой проблемы потребует комплексного подхода, включая законодательные изменения, повышение медиаграмотности и нравственной ответственности всех участников информационного пространства.

Ранее "Телеграф" писал, что популярные украинские Telegram-каналы опубликовали посты с призывом к капитуляции.