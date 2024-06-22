Хотел славы: в Чернигове судили владельца Telegram-канала за распространение информации о выдаче повесток

Обвиняемый полностью признал свою вину, он просил строго его не наказывать

В Чернигове осудили администратора Telegram-канала, который сообщал о местах выдачи повесток и передвижения работников ТЦК. Нарушителю назначили три года испытательного срока и обязали оплатить 48 087 гривен за проведение судебных экспертиз.

Сообщает Суспильне Чернигов со ссылкой на приговор Новозаводского районного суда города Чернигова. В июне 2022 года мужчина модерировал Telegram-канал и следил за сообщениями пользователей в чате.

Он удалял те сообщения, которые не касаются тематики группы – выдачи/не выдачи повесток. А также блокировал пользователей, которые нарушали эти правила.

Переписка на канале анонимна. Ниже пример оригинальной беседы, приведенный в судебном реестре:

30.08.2023 в 15:02 "Здравствуйте! Подскажите какая ситуация с сороками (имеются в виду сотрудники ТЦК и СП, — ред.) по городу?";

06.09.2023 в 09:56 "Напротив рынка, на рем заводе летают";

16.09.2023 в 14:57 "Репки никто не подскажет?";

16.09.2023 в 15:01 "30 мин назад ехали чисто

1 6.09.2023 в 15:12 "Подскажите пожалуйста есть ли блокпост по дороге на баню Тихие реки? И летают ли там сороки?";

16.09.2023 в 15:54 "Нет, возле моста стоят, но повесток не раздают";

25.09.2023 в 08:20 "Мде, выписали знакомому";

25.09.2023 в 08:46 "Есть информация, что сегодня будет очень агрессивный вылет птицы по всему городу";

25.09.2023 в 12:31 "Массаны возле атб раздача"

Кроме того, подозреваемый записывал видео обращение. Там он пытался дискредитировать действующего президента и размещал это в Telegram-канале. Согласно заключению экспертизы, в содержании видеозаписи содержались оправдания, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Обвиняемый полностью признал свою вину, он просил строго его не наказывать. Также пояснил, что имеет квалификацию инженера по микроэлектронике и сейчас хотел бы помогать Вооруженным Силам Украины по своей специальности.

Согласно ст. 76 УК Украины на осужденного также возложили обязанности:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, учебы или работы;

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

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