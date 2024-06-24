Тесно общается с властью и гоняет за границу: журналисты выяснили, кто стоит за Telegram-каналом "Джокер"

Админ все отрицает

Квартира в элитном ЖК, дорогие автомобили, кортежи и системные поездки за границу. Речь не об очередном высокопоставленном чиновнике. Журналисты-расследователи разоблачили личность владельца канала "Джокер" в Telegram, который в последнее время с особым пристрастием отбеливает все действия власти и атакует украинский бизнес.

Ранее Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, неоднократно заявлял о том, что ОП не контролирует Telegram-каналы, но, как выяснили журналисты, это совсем не так. Именно об этом идет речь в расследовании hromadske.

Итак, знакомьтесь, Роман Александрович Кравец, 29 лет — ранее соавтор канала "Джокер", а ныне, после устранения бывших партнеров, единоличный владелец паблика почти на 270 тыс. подписчиков. "Джокер", по данным журналистов, активно общается с Офисом президента и именно в его паблике часто размещают необходимые материалы сотрудники Офиса.

Вместе с тем, как утверждают расследователи, паблик известен постоянными нападениями на украинский бизнес. По данным Forbes, основной доход Джокера – медиа-атаки.

"Последняя публичная история произошла именно с компанией "Уклон". Джокер упоминал службу такси в своих постах более 320 раз. Абсолютное большинство раз — с жесткой критикой сервиса. Героями десятков подобных сообщений были также "Цитрус", "Стилус", "Техноижак" и другие. Но в публичную плоскость конфликт вынес только "Уклон". Компания сообщила, что Джокер просил у них 200 тысяч долларов за прекращение бесконечных атак", — говорится в расследовании.

При этом админ паблика играет роль некоего правдоруба. Он критикует бизнес, политиков и общественных деятелей.

"Тем временем Петр Порошенко сейчас направляется к границе и будет пытаться совершить очередной выезд из Украины к своим детям в Лондон", — пишет Джокер, сидя на заднем сиденье своего Лексуса за 150 долларов по дороге в Саудовскую Аравию.

И это не преувеличение, ведь за время полномасштабного вторжения в Украину, Кравец, по меньшей мере, пять раз выезжал за границу, где в общей сложности пробыл около двух месяцев. Например, он посетил бой Тайсона Фьюри и Александра Усика, состоявшийся 18 мая в вышеупомянутой Саудовской Аравии.

"Основания для выезда из Украины в подъемниках из базы пограничников просто отсутствуют. А это может означать, что, либо Джокер не стоит на военном учете в свои 29 лет, либо о том, что о его выезде кто-то просто очень сильно попросил. Наш источник в СБУ сообщило следующее: "По моему опыту, основание выезда не вносят, когда есть просьба сверху", — говорят журналисты-расследователи.

Также Джокер постоянно меняет автомобили, один дороже другого. Предпочтение отдает немецкому автопрому. Кроме собственного Мерса за примерно 50 тысяч долларов, в 2024 году Роман Кравец купил еще один автомобиль – Lexus LX600. Стоит машина примерно 150 тыс. долларов.

Проживает Кравец в элитном ЖК Чикаго, его соседи — экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и основатель компании Saga Development застройщик Андрей Вавриш. На квартиру Джокер, по всей видимости, еще не заработал, поэтому просто ее снимает. Стоимость аренды – около 2 тыс. долларов в месяц.

ЖК "Чикаго"

Передвигается админ Telegram-канала в сопровождении четырех охранников.

"Обычно в таком уровне безопасности нуждаются высокопоставленные должностные лица или топы из спецслужб, то есть чья должность предполагает реальную угрозу для жизни или здоровья. Но это охрана простого 29-летнего владельца Телеграм-канала на 270 тысяч подписчиков. Вопрос здесь только один: для чего этот кортеж и охранники? Это либо защита от тех, кого он шантажирует, либо от мыслей о том, что серый кардинал – голый и, может быть, на самом деле ни на что не влияет", – утверждают расследователи.

Журналистам удалось выяснить, что время от времени Кравец посещает бизнес-центр "Парковый", где часто заседают по важным государственным делам нардепы из "Слуги народа". И хотя советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что Офис президента не контролирует Telegram-каналы, источники из партии признались в другом.

"Разные знакомые и незнакомые между собой люди утверждают: Джокер коммуницирует с властью. Далее – прямая цитата одного из политиков: "Роман Кравец – неодаренный интеллектом подонок, доторговавшийся к быстрым неофициальным деньгам через заказные материалы, в чем ему активно способствовали и способствуют отдельные действующие и бывшие политики, и сотрудники спецслужб", — говорится в расследовании.

"Точно могу сказать, что этот идиот Кравец называет Арахамию одним из ближайших своих друзей. Еще несколько губернаторов. Для понимания тех, с кем это чучело общается, он всегда делает скрины личных переписок и при случае демонстрирует их всем для поднятия личного веса, которого просто не существует. Существует только полуметровый имбецил, которого со временем либо сократят еще больше из-за сломанных ног, либо он сольет всех, с кем общается и общался, и всех, кто у него размещал и продолжает размещать заказную чепуху", — сказал источник издания.

Расследователи отправили запросы и в СБУ, и в УГО для того, чтобы понять, выделяли ли они государственную охрану владельцу Телеграм-канала, который требует деньги у бизнеса. После этого следить начали уже за журналистами.

История становления Кравца началась еще в 2015 году в Чернигове во время довыборов в Верховную Раду. Тогда в окружении Геннадия Корбана появился 20-летний парень, который помог ему с разными информационными кампаниями. Со временем он проник во влиятельное окружение и перед сменой власти в 2019 году уже имел некоторые связи среди высокопоставленных чиновников.

Известно, что канал "Джокер" создали известный политик Геннадий Корбан и заместитель главного редактора пророссийского издания "Страна.UA" Светлана Крюкова. Кравца взяли администратором. Крюкова и Корбан, по данным источников, сохраняли влияние на канал до 2021 года. Затем постепенно Кравец отстранил своих партнеров от возможности влиять на контент.

Так Роман Кравец стал единоличным владельцем "Джокера" и именно тогда канал стал превращаться в рупор ОП. Сейчас Джокер публикует посты с оправданием властей даже в том, что оправдать нельзя, говорят журналисты.

Волнует тот факт, что скоро Кравец может оказаться в Верховной Раде и стать одним из депутатов. Недавно в Верховную Раду вошел номер 147 Николай Татарин. Роман Кравец в списках "Слуг народа" – 153.

"Поэтому, дорогие друзья, скоро мы, вероятно, сможем увидеть среди новоиспеченных депутатов новое молодое лицо, которое за маской Джокера скрывает подковровые игры, манипуляции и заработок очень грязных денег", — утверждают журналисты.

Следует заметить, что сам Кравец все отрицает. Так, он убеждал журналистов, что давно продал канал неизвестным людям (доказательства предоставить не смог), а за границу ездит, потому что якобы признан непригодным для армии. Также Кравец сообщил журналистам, что вся его охрана частная, однако не предоставил hromadske договор с охранной компанией.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том новом расследовании Bihus: подробно объяснили, кто такой Юрий Голик и кто сливал ему данные из НАБУ.