"Буданов, набери", "Жорин, пиши": в Telegram-канале убитой Фарион появились странные сообщения

До удаления эти сообщения успели посмотреть несколько тысяч человек

Ночью 24 июля в Telegram-канале убитой во Львове Ирины Фарион появился ряд странных сообщений. Уже ближе к утру все они были удалены.

Эти сообщения отображаются в TGStat, где отслеживают статистику Телеграм-каналов, пишет Антикор. Отмечается, что загадочные сообщения появились около полуночи и до удаления их успели посмотреть несколько тысяч человек.

Речь идет об официальном Telegram-канале Ирины Фарион, на котором около 13 тысяч подписчиков.

"Буданов набери мене дочку" и "Соколова скинь мені номер Жоріна в приват !!!!", "ЖОРІн пиши в особисті", — такие сообщениябыли отражены в сервисе TGStat.

Уже к шести часам утра загадочные сообщения исчезли.

Отметим, что начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов обвинил в убийстве Ирины Фарион россиян. Он подчеркнул, что это убийство является вызовом для украинцев и преступлением против его основополагающих прав и свобод.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ноябре 2023 года Ирина Фарион попала в скандал после ее фразы, что она не может назвать бойцов "Азова" украинцами.

После этого майор ВСУ, заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады и бывший командир полка "Азов" Максим Жорин впервые написал в своем телеграм-канале пост на русском языке и жестко обратился к Фарион.