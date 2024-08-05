Берут без опыта, дают броню и платят 80 тысяч: украинцев привлекают на интересную работу

Человека возьмут даже без опыта работы

В Украине предлагается множество вакансий с возможностью бронирования от мобилизации и высокой зарплатой. Так, в Киеве ищут руководителя рекрутингового отдела, который сможет зарабатывать 80 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия размещена на популярном сайте поиска сотрудников. Человека примут даже без опыта работы в рекрутинге. Главное – это лидерские и коммуникационные навыки.

Работать нужно будет в Киеве. Агентство JobHunt обещает потенциальному сотруднику офис в Голосеевском районе столицы.

От соискателя ожидают умения эффективно управлять командой и способствовать ее развитию. Хотят видеть умение анализировать данные и принимать обоснованные управленческие решения. Еще сотрудник должен быть ответственным и уметь быстро и плодотворно работать.

Среди обязанностей указаны:

Управление командой рекрутеров (около 10 человек);

Поиск и использование новых источников привлечения кандидатов;

Координация процесса найма: от размещения вакансий до проведения собеседований и оценки кандидатов;

Взаимодействие с заказчиками вакансии для определения потребностей работников и обсуждения потенциальных кандидатов.

В свою очередь работодатель обещает бронь от мобилизации, своевременную, конкурентную зарплату в размере 80 тыс. грн и официальное оформление. Гарантирует наличие комфортабельного бомбоубежища со стабильным интернетом. Бесплатные и вкусные комплексные обеды и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал еще об одной вакансии с бронированием для водителей. Зарплату предлагают от 35000 до 65000 грн.