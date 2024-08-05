Беруть без досвіду, дають броню та платять 80 тисяч: українців приваблюють на цікаву роботу

Людину візьмуть навіть без досвіду роботи

В Україні пропонується чимало вакансій із можливістю бронювання від мобілізації та високою зарплатою. Так, у Києві шукають керівника рекрутингового відділу, який зможе заробляти 80 тисяч гривень на місяць.

Відповідну вакансію розміщено на популярному сайті пошуку співробітників. Людину візьмуть навіть без досвіду роботи у рекрутингу. Головне – це лідерські та комунікаційні навички.

Працювати треба буде у Києві. Агентство JobHunt обіцяє потенційному співробітнику офіс у Голосіївському районі столиці.

Від претендента чекають вміння ефективно керувати командою та сприяти її розвитку. Хочуть бачити вміння аналізувати дані та приймати обґрунтовані управлінські рішення. Ще співробітник повинен бути відповідальним та вміти швидко та плідно працювати.

Серед обов'язків вказані:

Управління командою рекрутерів (близько 10 людей);

Пошук та використання нових джерел залучення кандидатів;

Координація процесу найму: від розміщення вакансій до проведення співбесід та оцінки кандидатів;

Взаємодія з замовниками вакансії для визначення потреб у працівниках і обговорення потенційних кандидатів.

Своєю чергою роботодавець обіцяє бронь від мобілізації, своєчасну, конкурентну зарплату у розмірі 80 тис грн та офіційне оформлення. Гарантує наявність комфортного бомбосховища зі стабільним інтернетом. Безкоштовні та смачні комплексні обіди тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав ще про одну вакансію з бронюванням для водіїв. Зарплату пропонують від 35 000 до 65 000 грн.