Украинцам предлагают интересную вакансию с броней от мобилизации: берут даже без опыта работы

Компания может предоставить жилье для приезжих

В Украине становится все проще найти работу с броней от мобилизации. Работодатели адаптируются к новым условиям и предлагают будущим сотрудникам все больше таких вакансий.

Так, в Днепре ищут упаковщика детских игрушек. Специалисту обещают бронирование от мобилизации и зарплату от 19 до 22 тысяч гривен в месяц.

Кроме этого, компания дает жилье приезжим, которое расположено недалеко от места работы. Для местных предлагают корпоративный развоз работников. Для всех сотрудников комплексный обед за счёт компании.

График стандартный — 5/2 с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. В компании отмечают, что на работу можно прийти без опыта. Подходит как для мужчин, так и для женщин.

В обязанности упаковщика входит:

упаковка детских игрушек согласно требованиям и стандартам компании;

проверка качества игрушек перед упаковкой;

маркировка и этикетирование упаковок;

подготовка готовой продукции к отправке;

поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.

Напомним, что на рынке труда появляется все больше интересных вакансий с броней от мобилизации. К примеру, уже сейчас можно найти вакансии для водителей с зарплатой от 50 тысяч гривен.

На стабильную и привлекательную работу ищут людей в Киеве. Есть три интересных вакансии, которые предлагают претендентам не только зарплату от 20 тысяч гривен, но и возможность бронирования.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине каждый день больше вакансий для водителей с броней и хорошей зарплатой. Есть интересные предложения для водителей и экспедиторов от известных компаний.