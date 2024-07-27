Украинцам предлагают интересную вакансию с броней от мобилизации: берут даже без опыта работы
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Компания может предоставить жилье для приезжих
В Украине становится все проще найти работу с броней от мобилизации. Работодатели адаптируются к новым условиям и предлагают будущим сотрудникам все больше таких вакансий.
Так, в Днепре ищут упаковщика детских игрушек. Специалисту обещают бронирование от мобилизации и зарплату от 19 до 22 тысяч гривен в месяц.
Кроме этого, компания дает жилье приезжим, которое расположено недалеко от места работы. Для местных предлагают корпоративный развоз работников. Для всех сотрудников комплексный обед за счёт компании.
График стандартный — 5/2 с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. В компании отмечают, что на работу можно прийти без опыта. Подходит как для мужчин, так и для женщин.
В обязанности упаковщика входит:
- упаковка детских игрушек согласно требованиям и стандартам компании;
- проверка качества игрушек перед упаковкой;
- маркировка и этикетирование упаковок;
- подготовка готовой продукции к отправке;
- поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.
Напомним, что на рынке труда появляется все больше интересных вакансий с броней от мобилизации. К примеру, уже сейчас можно найти вакансии для водителей с зарплатой от 50 тысяч гривен.
На стабильную и привлекательную работу ищут людей в Киеве. Есть три интересных вакансии, которые предлагают претендентам не только зарплату от 20 тысяч гривен, но и возможность бронирования.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине каждый день больше вакансий для водителей с броней и хорошей зарплатой. Есть интересные предложения для водителей и экспедиторов от известных компаний.