Новий штам Covid-19 вже в Україні: як називається та чим небезпечний

Штам потребує моніторингу на рівні кожної країни

Коронавірус постійно мутує і щороку з’являються нові штами хвороби. Так, у світі ще навесні з’явилися повідомлення про новий штам "FLiRT", що походить від варіанту "Omicron".

В липні в Україні зареєстрували три випадки нового субваріанту коронавірусу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

"Три випадки субваріанта коронавірусу "FLiRT" виявили минулого тижня: два у Києві та один в Івано-Франківській області. Захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років", — зазначає заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Штам "FLiRT" походить від варіанту Omicron. Через специфічні мутації в білку-шипі вірус краще зв’язується з клітинами та уникає імунної відповіді. За словами лікарів, "FLiRT" швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби, стверджують фахівці.

"ВООЗ поки що не надає специфічної оцінки щодо небезпеки "FLiRT", однак зазначає, що він потребує моніторингу на рівні кожної країни. Наявні дослідження показують, що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм COVID-19, хоча й не можуть повністю запобігти зараженню новим штамом", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що президент США Джо Байден заразився коронавірусом: його лікар розповів про симптоми.