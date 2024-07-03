В Британии бьют тревогу из-за вспышки коронавируса: причина может быть в футболе

В Британии наблюдается летняя вспышка "ковида"

На фоне проведения Евро-2024 ученые бьют тревогу из-за опасности распространения нового штамма Covid-19. Эксперты считают, что причина кроется в распространении подтипа "Flirt" или KP.3, однако из-за отсутствия тестирования точная диагностика затрудняется.

Об этом пишет The Telegraph. Отмечается, что эксперт по эпидемиологии инфекционных заболеваний Эдинбургского университета и бывший советник правительства Великобритании по COVID-19 Марк Вулхаус связывает всплеск болезни с чемпионатом Европы по футболу.

"Надзор за случаями заболевания COVID в Великобритании стал гораздо менее интенсивным, чем когда-либо, поэтому сложно отслеживать подъемы и спады волн заражения, оценивать тяжесть различных вариантов или знать, насколько эффективны вакцины против них", — говорит он.

При этом эксперт отмечает, что летом 2024 года волна заражений наберет обороты точно так же, как это было во время ЧЕ в 2021 году.

За последнюю неделю число госпитализаций от COVID-19 в Британии достигло 3,31 на 100 000 человек, что существенно выше 2,67, которые наблюдались неделей раньше.

При этом эксперты опасаются, что существующие вакцины не смогут обеспечить нужный уровень защиты от новых вариантов, вроде KP.2 и KP.3, которые являются мутацией ранее доминирующего варианта JN.1.

"Волны по-прежнему обусловлены сочетанием новых вариантов и частичного ослабления иммунитета к инфекции", — отметил Вулхаус.

По его словам, в конечном итоге это приведет к формированию иммунитета, который сделает людей менее уязвимыми к болезни, превратив ее в очередную простуду.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 июня пациентов, страдающих тяжелыми или сложными случаями острых кишечных инфекций, будут дополнительно проверять на холеру. Продолжится усиленный контроль вплоть до 1 октября.