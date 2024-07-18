Байден заразился коронавирусом: его врач рассказал о симптомах

Глава Белого дома болеет "ковидом" не в первый раз

Президент США Джо Байден, который и без того дает союзникам много поводов опасаться за его здоровье, заразился коронавирусом. Из-за этого он был вынужден пропустить конференцию UnidosUS, на которой он должен был выступить перед публикой.

Как сообщает CNN, об этом сообщили в Белом доме. Отмечается, что Байден получил первую дозу противовирусного препарата Paxlovid и отправился на самоизоляцию в свой дом в штате Дэлавер, как это было рекомендовано Центром по контролю и профилактике заболеваний.

Перед посадкой на борт самолета в Лас-Вегасе он сообщил журналистам, что чувствует себя хорошо. В записке врача, которая была озвучена спикером Белого дома Карин Жан-Пьер, говорится, что у президента США наблюдались симптомы заболевания верхних дыхательных путей — насморк, кашель и общее недомогание.

После тестирования, диагноз COVID-19 подтвердился. Сообщается, что его болезнь протекает в легкой форме.

Стоит отметить, что Байден уже болел "ковидом" в июле 2022 года, а позже у него произошло повторное заражение. Ему сделали несколько прививок вакцины от коронавируса, последняя из которых была введена в сентябре 2023 года.

Напомним, президент США ранее заявил, что намерен повторно выдвинуть свою кандидатуру на новых выборах, которые пройдут осенью 2024 года. При этом он добавил, что он снимется с гонки, если у него найдут какую-то болезнь.