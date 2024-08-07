Вместо списания: может ли Украина получить Patriot от Израиля и что на это влияет

В Украине "Железный купол" не справляется с ракетами дальнего радиуса действия, с баллистическими ракетами

Украина может получить восемь систем Patriot от Израиля, но окончательного решения по данному вопросу еще нет. Речь идет о тех установках, которые страна была намерена списывать.

Об этом рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью изданию РБК-Украина. По его словам, Украине бы пригодились все средства ПВО, которые существуют в Израиле, включая систему Patriot.

"У нас много уровней системы ПВО, и известный в Украине "Железный купол" не справляется с ракетами дальнего радиуса действия, с баллистическими ракетами. Он предназначен, прежде всего, для того, чтобы перехватывать ракеты ближнего радиуса действия, которыми в основном нас обстреливает ХАМАС", — подчеркнул Бродский.

Он также добавил, что в Израиле есть и другие системы. Однако это в основном израильские разработки или израильско-американские разработки.

"И Patriot не самая совершенная система. Речь идет об установках Patriot, которые Израиль получил еще в начале 90-х годов перед первой войной в Персидском заливе. Вы помните, тогда Ирак обстреливал Израиль ракетами "Скад" российского производства. И тогда Patriot'ы нас спасли", — пояснил Бродский.

Посол отмечает, что разговоры о возможности передачи устаревших систем были. Однако сейчас четкого решения по этому вопросу нет.

То есть, получение Patriot непосредственно связанно с ситуацией на Ближнем Востоке. Связано с теми угрозами, с которыми сегодня сталкивается Израиль.

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