Замість списання: чи може Україна отримати Patriot від Ізраїлю та що на це впливає

В Україні "Залізний купол" не справляється з ракетами далекого радіусу дії, з балістичними ракетами

Україна може отримати вісім систем Patriot від Ізраїлю, але остаточного рішення щодо цього питання ще немає. Йдеться про ті установки, які країна мала намір списувати.

Про це розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв’ю газеті РБК-Україна. За його словами, Україні стали б у нагоді всі засоби ППО, які існують в Ізраїлі, включаючи систему Patriot.

"У нас багато рівнів системи ППО, і відомий в Україні "Залізний купол" не справляється з ракетами далекого радіусу дії, з балістичними ракетами. Він призначений насамперед для того, щоб перехоплювати ракети ближнього радіусу дії, якими в основному нас обстрілює ХАМАС ", — наголосив Бродський.

Він також додав, що в Ізраїлі є інші системи. Однак це переважно ізраїльські розробки або ізраїльсько-американські розробки.

"І Patriot не найдосконаліша система. Йдеться про установки Patriot, які Ізраїль отримав ще на початку 90-х років перед першою війною в Перській затоці. Ви пам’ятаєте, тоді Ірак обстрілював Ізраїль ракетами "Скад" російського виробництва. І тоді Patriot’и нас врятували", — пояснив Бродський.

Посол зазначає, що розмови щодо можливості передачі застарілих систем були. Однак зараз чіткого рішення щодо цього питання немає.

Тобто,отримання Patriot безпосередньо пов’язане із ситуацією на Близькому Сході. Пов’язано з тими погрозами, з якими стикається сьогодні Ізраїль.

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