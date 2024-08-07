Сотрудник ТЦК поступает незаконно? Несколько способов обжаловать его действия

На жалобы всегда есть реакция

Неправомерные действия или превышение своих обязанностей должностным лицом ТЦК и СП или Нацполиции могут быть обжалованы. Это можно сделать несколькими способами.

Об этом заявил на брифинге нардеп и член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. Обжаловать действия сотрудников ТЦК и СП и Нацполиции можно путем обращения в суд или к высшему руководству.

"Можно написать нам сигнал на официальный адрес комитета, официальный адрес народных депутатов. Мы все такие вопросы, когда получаем сигналы, поднимаем на уровне руководства. Проводятся служебные расследования, и они получают должное реагирование", — заявил Вениславский.

Отметим, что в Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки можно обратиться по номеру 044 255 3195 или отправить письмо на электронный адрес [email protected].

Кстати, обжаловать можно не только неправомерные действия должностных лиц, но даже штраф. Это можно сделать, обратившись в суд, чтобы соответствующее постановление об административном правонарушении было отменено.

Напомним, что до 16 июля все военнообязанные в Украине должны были обновить свои военно-учетные данные. Тем, кто этого не сделал и проигнорировал повестку, могут выписать штраф размером от 17 000 до 25 500 гривен и первые наказанные уже могут быть в августе.