Не "пожимайте руку": семь русизмов, которые портят ваш украинский

Отдавайте предпочтение украинским соответствиям

Украинский язык, как и любой другой, испытывал влияние соседних культур на протяжении всей своей истории. Но особенно заметно влияние русского языка, что привело к появлению многочисленных заимствований, которые ныне языковеды называют русизмами.

Филолог Мария Словолюб создала короткий, но информативный видеоролик, в котором привела ряд русизмов и правильные украинские соответствия. Видео опубликовала на своей странице в TikTok.

Для сохранения чистоты и самобытности украинского языка важно различать такие заимствования и отдавать предпочтение украинским аналогам.

не "восхищаться", а "захоплюватися"

не "трьохетажний мат", а "добірна лайка"

не "отримати пощьочину", а "дістати ляпаса"

не "робити з себе героя", а "грати звитяжця"

не "пожимати одне одному руку", в "ручкатися"

не "шиворіт-навиворіт", а "навпаки", "шкереберть" або якщо йдеться про одяг можна сказати просто "навиворіт"

не "лунатік", а "сновида"

не "намьок", а "натяк"

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