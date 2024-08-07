Не "пожимайте руку": семь русизмов, которые портят ваш украинский
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Отдавайте предпочтение украинским соответствиям
Украинский язык, как и любой другой, испытывал влияние соседних культур на протяжении всей своей истории. Но особенно заметно влияние русского языка, что привело к появлению многочисленных заимствований, которые ныне языковеды называют русизмами.
Филолог Мария Словолюб создала короткий, но информативный видеоролик, в котором привела ряд русизмов и правильные украинские соответствия. Видео опубликовала на своей странице в TikTok.
Для сохранения чистоты и самобытности украинского языка важно различать такие заимствования и отдавать предпочтение украинским аналогам.
- не "восхищаться", а "захоплюватися"
- не "трьохетажний мат", а "добірна лайка"
- не "отримати пощьочину", а "дістати ляпаса"
- не "робити з себе героя", а "грати звитяжця"
- не "пожимати одне одному руку", в "ручкатися"
- не "шиворіт-навиворіт", а "навпаки", "шкереберть" або якщо йдеться про одяг можна сказати просто "навиворіт"
- не "лунатік", а "сновида"
- не "намьок", а "натяк"
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