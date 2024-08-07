Укр

Не "пожимайте руку": семь русизмов, которые портят ваш украинский

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
Дата публикации
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Автор
Колаж "Телеграфа" Новость обновлена 07 августа 2024, 19:24

Отдавайте предпочтение украинским соответствиям

Украинский язык, как и любой другой, испытывал влияние соседних культур на протяжении всей своей истории. Но особенно заметно влияние русского языка, что привело к появлению многочисленных заимствований, которые ныне языковеды называют русизмами.

Филолог Мария Словолюб создала короткий, но информативный видеоролик, в котором привела ряд русизмов и правильные украинские соответствия. Видео опубликовала на своей странице в TikTok.

Для сохранения чистоты и самобытности украинского языка важно различать такие заимствования и отдавать предпочтение украинским аналогам.

  • не "восхищаться", а "захоплюватися"
  • не "трьохетажний мат", а "добірна лайка"
  • не "отримати пощьочину", а "дістати ляпаса"
  • не "робити з себе героя", а "грати звитяжця"
  • не "пожимати одне одному руку", в "ручкатися"
  • не "шиворіт-навиворіт", а "навпаки", "шкереберть" або якщо йдеться про одяг можна сказати просто "навиворіт"
  • не "лунатік", а "сновида"
  • не "намьок", а "натяк"

Ранее Телеграф рассказывал о том, чем заменить в украинском языке слово зарядка и как правильно называть упражнения.

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#Украинский язык #Правила #Говорим на украинском