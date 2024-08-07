Перша жертва нового штаму Covid-19: що відомо про летальний випадок від FLiRTу

Про випадок розповіли в обласному центрі контролю хвороб

Стало відомо про першу смерть внаслідок зараження новим штамом Covid-19, появу якого нещодавно зафіксували в Україні. Летальний випадок стався на Івано-Франківщині.

Про це повідомляє український паблік "Чесний з Івано-Франківська". Зазначають, що про випадок розповіли в обласному центрі контролю хвороб.

"Померла жінка від нового штаму "корони", — пише паблік з посиланням на слова директора обласного центру контролю хвороб Руслан Савчук.

Згідно з повідомлення, жінці було 80 років і вона померла від штаму FLiRT. Інфікування підтвердили у лабораторії.

Літню жінку лікували в одній з лікарень Івано-Франківська, куди вона потрапила з високою температурою й у важкому стані.

Раніше лікарі попереджали про те, що новий штам вірусу FLiRT надзвичайно заразний. Через специфічні мутації в білку-шипі вірус краще зв’язується з клітинами та уникає імунної відповіді.

За словами лікарів, "FLiRT" швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби, стверджують фахівці.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент США Джо Байден заразився коронавірусом: його лікар розповів про симптоми.