Выиграл спор, но получил запрет на посещение Украины: иностранец "отличился" на границе

Сразу два достижения за одно действие

Молдованин во время отдыха с друзьями на спор переплыл реку Днестр, которая проходит на границе между Украиной и Молдовой. На другом берегу его встретили пограничники и сообщили о правонарушении.

Мужчина выиграл спор, но получил запрет на въезд в Украину сроком на 5 лет. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Молдованин на спор переплыл реку Днестр

"Весело проведя время с друзьями, мужчина поспорил, что переплывет реку. Так он и сделал. Проблемой стало только то, что именно по реке пролегала граница между Молдовой и Украиной", ― пишет пресс-служба.

Мужчину встретили пограничники. Они сообщили, что он совершил правонарушение и вернули его на территорию Молдовы.

"Пловца в порядке реадмиссии вернули в Молдову с запретом в течение следующих пяти лет посещать Украину", ― сообщает ГПСУ.

Чаще мужчины наоборот пересекают границу, пытаясь попасть в европейские страны, чтобы уклониться от мобилизации. Некоторых ловят, и их ждет ответственность. Однако есть и более трагические случаи, когда мужчины тонут в Тисе, пытаясь скрыться из страны.

Ранее "Телеграф" опубликовал подборку из 8 самых эпических фото уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины. Они одевали смешные маски и даже пробовали переплыть Тису на матраце.