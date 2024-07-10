Только недавно сняли электронный браслет: экс-глава Верховного суда задержан возле границы — журналист

Мотивы пребывания судьи возле границы устанавливают правоохранители

Бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева, которому запрещено покидать Киев, обнаружили менее, чем в километре от границы Румынии в Закарпатской области. Это случилось около 16:40 в селе Солотвино.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем telegram-канале. Сейчас он находится в отделении пограничной службы в указанном населенном пункте.

"Экс-глава Верховного суда ехал в автомобиле Voskswagen с номером АО1794YA в качестве пассажира", — сообщил журналист.

По его словам, должностные лица пытаются установить цель его пребывания вблизи границы и проверяют версию относительно возможной попытки незаконного ее пересечения.

По данным источников Obozrevatel, Князева не задерживали, но действительно обнаружили неподалеку от границы.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что Князева обнаружили в населенном пункте Нижняя Ашпа в 400 метрах от границы, а потом доставили в Солотвино.

"Князев находился у пограничников в поселке Солотвино, ему задавали вопросы, почему и как он приехал в пограничную зону к самой границе. В настоящее время Князеву предложили покинуть пределы области. Противоправных действий с его стороны не зафиксировано. Обыск не проводился, повода для задержания не нашлось", — сообщил он

Как известно, Князев был задержан 15 мая 2023 года во время получения взятки в размере 2,7 миллиона долларов. Спустя несколько дней ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

В январе 2024 года он вышел из СИЗО под залог в чуть более 18 миллионов гривен. Князеву также запретили покидать Киев, обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет, который в мае все же сняли. Другие обязательство должны были оставаться в силе до конца июля.