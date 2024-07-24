На границе задержали военного, который приехал в отпуск, и отвезли в ТЦК на целый день

Инцидент прокомментировали в ГПСУ

Украинский военный, находящийся в отпуске решил поехать с женой на пару дней в Карпаты. Однако пограничники задержали его на одной из станций на Закарпатье и отвезли в ТЦК, где продержали около 8 часов.

Об этом в instagram рассказала его жена, журналистка Олеся Котубей-Геруцкая. В Государственной пограничной службе уже отреагировали на инцидент.

По словам жены военного, в 09:30 на платформе села Квасы Закарпатской области его остановили правоохранители и пограничники, чтобы проверить документы. Владислав показал УБД и разрешение на отпуск. Он пояснил, что они с женой не планируют подниматься в пограничную зону, где сейчас необходима предварительная регистрация.

Однако пограничники и правоохранители заявили, что военный обязан проехать с ними в село Деловое, которое находится в 36 километрах от села Квасы. Там Владислава забрали в отдел пограничной службы, а его жену туда не пустили.

Прождав около 5 часов, журналистка узнала, что Владислава уже увезли из Делового — он сам позвонил ей и сказал, что его "куда-то везут". Так как причины задержания мужа Олесе были неясны, она сообщила об этом его командованию. Через него она смогла узнать, что Владислава доставили в Хустский ТЦК, за 70 километров от Делового, куда супругов привезли из Квасов.

Отпустили военного около 18 часов, фактически украв у него день отпуска. При этом супругов не вернули ни в Квасы, ни в Деловое, а только подвезли к поселку Солотвино. По словам жены, их общий отпуск был испорчен этой непонятной проверкой.

Ситуацию hromadske прокомментировала пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова. Она отметила, что в пограничной зоне расширились ограничения на пребывание туристов. В связи с этим "сотрудники ГПСУ тщательно и толерантно проверяют всех военнообязанных, которые находятся в пограничной зоне".

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