Служба по контракту: сколько она длится, какие условия и можно ли расторгнуть его во время военного положения

Украинцам, желающим подписать документ, нужно пройти медкомиссию и психологически профессиональный отбор

В Украине военнообязанные могут выбрать службу по контракту. Она может длиться от 1 до 10 лет и контракт может быть расторгнут во время действия военного положения.

Согласно данным издания АрмияInform, контракт можно подписать как срочный, так и до объявления демобилизации. Их разница состоит в том, что второй действует до тех пор, пока военных не будут увольнять со службы.

Контракт на объявление демобилизация и срочные контракты

Первый вид документа доступен только во время военного положения или мобилизации на особый период, согласно закону "О воинской обязанности и военной службе". Его могут подписать и те, кто уже мобилизовался.

Такая военная служба должна продолжаться, пока не будет объявлена демобилизация.

Срочный контракт также может быть заключен во время военного положения и служба должна продолжаться:

3 года — с военнослужащими, принятыми на должности рядового состава ;

; От 3 до 5 лет (в зависимости от согласия сторон) — с военнослужащими, принятыми на должности сержантского и старшинского состава ;

; 5 лет — с курсантами, окончивших военные учебные заведения по программе подготовки для прохождения военной службы в должностях лиц сержантского и старшинского состава.

В то же время у офицеров больше вариантов срока действия контракта, в частности:

с военнослужащими, окончившими высшие военные учебные заведения по программам подготовки офицерского состава срок контракта составляет 5 лет . Кроме специальностей лётного состава. У них продолжительность службы — 10 лет ;

. Кроме специальностей лётного состава. У них продолжительность службы — ; с военнослужащими, прошедшими подготовку офицеров запаса (военные кафедры) контракт заключается сроком от 2 до 5 лет (в зависимости от согласия сторон).

(в зависимости от согласия сторон). для других лиц офицерского состава предусматривается контракт сроком от 1 до 5 лет.

Кто может заключить контракт на 1 год

Согласно закону, заключить контракт на военную службу на 12 месяцев могут:

Граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет . Но это касается только тех, кто подписывает контракт рядового, сержантского или старшинского состава. Офицеров это не касается.

. Но это касается только тех, кто подписывает контракт рядового, сержантского или старшинского состава. Офицеров это не касается. Граждане Украины, получившие медицинское и/или психологическое образование и принимаемые на военную службу по контракту на должности по медицинским, психологическим направлениям деятельности.

Каковы требования для контрактной службы

Как говорится в издании, военнообязанные, желающие заключить контракт, должны состоять на военном учете и быть пригодными к службе по состоянию здоровья.

Однако кроме медосмотра, им также нужно пройти профессионально-психологический отбор и при необходимости проверку. Если во время испытательного срока от 1 до 6 месяцев желающие заключить контракт не проходят его, то они направляются в разряд мобилизованных.

Следует отметить, что во время действия военного положения действие контракта продолжается автоматически, но есть основания, когда документ может быть разорван. О них можно узнать в законе "О воинской обязанности и военной службе".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли призвать в армию мужчин до 25 лет.