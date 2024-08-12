Украинцам объяснили, кто и когда должен проходить ВВК

ТЦК должны вызвать военнообязанных повесткой для прохождения комиссии

В условиях военного положения порядок прохождения военно-врачебной комиссии претерпел некоторые изменения. Справка, подтверждающая пригодность к военной службе, теперь действительна всего год.

Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН рассказала, кто и когда должен проходить ВВК. По действующим нормам профильного законодательства, не предусмотрена обязанность военнообязанных и резервистов самостоятельно являться в ТЦК и СП для прохождения ВВК после истечения срока ее заключения.

По словам юриста, территориальные центры комплектования и социальной поддержки ответственны за ведение военного учета. Поэтому именно они должны вызвать военнообязанных повесткой для прохождения ВВК.

"Военнообязанный не будет автоматически считаться нарушителем или "уклонистом", ведь ТЦК и СП, которые ответственны, в частности, за ведение военного учета, должны вызвать военнообязанных повесткой для прохождения ВЛК", — отметила Бекало.

Напоминаем, что проходить ВВК нужно по месту регистрации. То есть, если мужчина зарегистрирован в одном городе, а работает в другом, ему придется ехать за выводом в свой ТЦК.

В случае, если призывник был задержан по месту работы, его могут доставить в местный ТЦК для прохождения медицинской комиссии. Если выяснится, что он не подлежит призыву, сможет пройти ВВК в своем ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, что военнообязанные должны появиться после вручения повестки в ТЦК в указанный срок, однако есть некоторые обстоятельства, позволяющие этого не делать. Законом определены несколько таких причин.