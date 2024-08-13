Могут ли призвать в армию мужчин до 25 лет: категории, которые подлежат мобилизации

Это касается не только людей, окончивших военное учебное заведение

В Украине идет общая мобилизация, часть граждан имеют отсрочку от призыва. Несмотря на то, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет обычно относят к категории призывников, существуют случаи, когда их могут мобилизовать.

В одном из областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки объяснили, кого из мужчин до 25 лет могут призвать в армию на законных основаниях. Пишет РБК-Украина.

Мобилизации подлежат молодые люди, которые:

прошли срочную службу в мирное время;

окончили военные учебные заведения или военную кафедру и получили определенную военно-учетную специальность;

имели статус "ограниченно пригодный", а именно были признанными ВВК как непригодный к срочной службе в мирное время и годный военное время.

В других случаях мобилизация лиц этой возрастной категории возможна по собственному желанию. Что касается последнего пункта списка, согласно новым законодательным изменениям, вступившим в силу в апреле 2024 года, статус "ограниченно пригодный" больше не действует. Это значит, что все, кто раньше имел такой статус, теперь считаются военнообязанными.

В этой категории могут проверить военно-учетные документы, и если они не отвечают требованиям, мужчина направляется на повторное медицинское обследование. По результатам ВВК он может быть признан пригодным к разным видам службы или получить отсрочку.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать студентов. Призову на военную службу не подлежат те, кто получает дневную или дуальную форму образования, что не скажешь о студентах-заочниках.