Не получить невозможно: в июле украинцам начнут приходить "суперповестки" от ТЦК, что это такое

Правила вручения повесток очень изменились

В период мобилизации военнообязанным выдают повестки разного типа. Ранее документ считался врученным, если на нем лично расписался человек. Теперь же повестки смогут присылать по почте и они будут считаться врученными даже без подписи получателя.

Об этом говорится в материале "Телеграфа" под названием "Суперповестки, штрафы в 17 тысяч, и мобилизация студентов. Главные изменения по призыву в июле".

Это нововведение будет действовать с 17 июля текущего года. С этого времени ТЦК и СП смогут присылать повестки по почте. Документ будет считаться врученным даже тогда, когда лицо откажется его забрать, или если почта поставила отметку об отсутствии лица по адресу места жительства.

Повестки будут отправлять по адресу проживания, указанному при обновлении данных. Если человек не обновил данные, документ могут отправить по месту "прописки". Все остальное будет считаться проблемами получателя, так как по закону военнообязанные должны были обновить данные до 16 июля.

Ранее мы рассказывали, до каких пор будут выдавать повестки на улицах. Также "Телеграф" писал, когда вручают "боевую" повестку.