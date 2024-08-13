Жители одной из областей начали получать первые "суперповестки": как они работают

Если человек не явиться по повестке в указанное время, ему грозит административная ответственность

В одной из областей Украины военнообязанным уже начали рассылать так называемые "суперповестки". Это — рассылка повесток по почте и они считаются врученными даже без подписи получателя.

Такие повестки уже получают жители Волынской области. Об этом сообщила пресс-офицер Волынского ТЦК и СП Ульяна Кравчук в комментарии "ВСН".

"Да, резервистам и военнообязанным присылаются повестки на обновление военно-учетных данных по почте заказным письмом в адрес, который указало лицо в территориальном центре или же по последнему месту регистрации", — рассказала она.

Повестка считается врученной, если ее получил военнообязанный и есть подтверждающий документ от почтового оператора. Также повестка считается врученной и в случае, если есть отметка об отказе получить заказное письмо с ней, либо если почтальон не застал военнообязанного по адресу отправки письма и поставил соответствующую отметку.

"Хочу подчеркнуть, что такая повестка будет считаться должным образом врученной даже в том случае, когда адресат по каким-либо причинам не смог ее получить", – подчеркнула Кравчук.

Она напомнила, что если человек не явиться по повестке в указанное время, ему грозит административная ответственность. РТЦК выносит постановление о наложении на нарушителя штрафа. Это постановление присылают заказным письмом по тому же адресу, куда приходила повестка.

Пресс-офицер подчеркнула, что каждый раз платя этот штраф избежать мобилизации не получится. Административное наказание не освобождает от нее.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто из украинцев сейчас получит повестку в первую очередь. Представитель МОУ Дмитрий Лазуткин рассказал, в ком больше всего сейчас нуждаются ВСУ.