Мобилизация студентов: кто потерял право на отсрочку

Образование можно продолжать, повышая его уровень

В Украине идет общая мобилизация, часть граждан имеют отсрочку от призыва. Среди них есть студенты, но не все.

Согласно обновленному законодательству о мобилизации, призыву на военную службу не подлежат получающие дневную или дуальную форму образования:

профессиональную

профессионально-техническую

профессиональную подготовку

высшее.

При этом уровень образования должен быть выше полученного предыдущего. Также отсрочку получают учащиеся в докторантуре и интернатуре.

Студенты-заочники права на отсрочку не имеют. Если человек получает второе или третье высшее образование, заканчивая бакалавриат или магистратуру, он также не может претендовать на отсрочку. Если же человек уже имеет высшее образование, но получает профильное среднее, это также не дает право отсрочить призыв в армию.

Для того, чтобы выехать за границу студенты мужчины, даже те, кто учатся на дневном отделении, должны иметь определенные документы. Среди них документ от ТЦК и СП с обязательной отметкой об отсрочке от мобилизации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли мобилизовать пенсионеров. Речь, в частности, о тех гражданах, которые вышли на пенсию досрочно.