Хр*нь или необходимость? Что говорят нардепы и военные о мобилизации 18-летних

Есть три причины, по которым мобилизация разрешена, однако существуют нюансы

Украине нужно мобилизовывать человеческие ресурсы и начать призывать в армию 18-летних. Такое резонансное заявление на полях саммита НАТО, что прошел в июле в Вашингтоне, сделал бывший постпред США в Альянсе Иво Даалдер.

О необходимости омоложения личного состава ВСУ говорят и украинские эксперты, впрочем, станет ли мобилизация почти сразу после школы тем спасительным решением, которое позволит Украине достичь прорыва в войне? Аргументы "за" и "против" собирал "Телеграф".

Юридическая коллизия

На самом деле мобилизовывать с 18 лет в Украине можно и сейчас. Основания для этого следующие:

— собственное желание;

— если мужчина прошел срочную службу в мирное время;

— если мужчина окончил военный вуз или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;

Такие мужчины признаются военнообязанными, а военнообязанные могут быть мобилизованы.

Но! После смены мобилизационного законодательства образовалась юридическая коллизия. Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" граждане Украины делятся на призывников и военнообязанных.

Призывников мобилизовать нельзя – только призывать на срочную службу. Но такого призыва во время действия военного положения нет.

А вот военнообязанных мобилизовать и можно, и нужно. И раньше мужчины моложе 25 лет, которые не могли служить срочную по состоянию здоровья, получали статус "ограниченно годного" в военное время, и минуя роль "призывника", сразу оказывались в амплуа "военнообязанного". А теперь "ограниченно пригодных" в законе уже нет, а военнообязанных, как отмечалось выше, могут мобилизовать.

– Мы их и мобилизуем. У нас разрешено мобилизовать военнообязанных с 18 лет. Если ты военнообязан, тебя могут призвать с 18 до 25 лет. Например, у меня в подразделении служит много людей до 25 лет, — рассказал "Телеграфу" народный депутат от фракции "Голос", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

Впрочем, насколько массовая мобилизация людей до 25 лет — сказать трудно.

— Были случаи 21-23 года, которых можно было мобилизовать, но очень мало. 18-летних точно никто никуда не мобилизует. Это полная манипуляция. Ни один 18-летний точно не был мобилизован, поэтому не нужно тиражировать слухи, — объяснил "Телеграфу" нардеп от "Слуги народа", член комитета по нацбезопасности Федор Вениславский.

Однако юридическую коллизию, по словам Вениславского, народные депутаты готовы пофиксить.

— Есть понимание, что нужно ситуацию с возможностью мобилизации ограниченно пригодных (а ныне — признанных пригодными) исправить. Комитет дорабатывает законопроект, мы между собой его дискутируем, и уже есть модель и в ближайшие дни комитет зарегистрирует свой доработанный законопроект, который мы будем предлагать ВР рассмотреть в целом в ближайшее пленарное заседание, — отметил Вениславский.

Надо слушать военных

Но как в целом власти смотрят на мобилизацию, начиная с 18 лет? Действительно ли есть насущная необходимость и пора уже сменить мобилизационный возраст для того, чтобы призвать в армию больше людей?

Все "стрелки" в этом вопросе нардепы переводят на военных, что в принципе вполне логично.

— Пока – не надо. Дайте нам взять хотя бы с 25 лет. Надо слушать военных: сколько личного состава им нужно, чтобы держать оборону или готовить контрнаступление. ВСУ, Генштаб формируют потребности. А обстановка на фронте меняется, но все это большие средства, и просто так набрать [людей], а потом не знать, что с ними делать… Закон о мобилизации предполагает переписать всех и не надо этого бояться, — комментирует "Телеграфу" нардеп от "Слуги" народа", член комитета по нацбезопасности Юрий Здебский.

— Есть Минобороны, и было от них официальное заявление, что Минобороны не считает необходимым понижение призывного возраста. Поэтому это должно быть ориентиром. Изменение призывного возраста, с которого могут мобилизовать в условиях военного положения, не обсуждают. Такие вопросы не рассматривают, – подчеркивает Вениславский.

Осторожность народных избранников в своих высказываниях понять можно, ведь тема изменения мобилизационного возраста достаточно чувствительна. Но если этот вопрос больше в компетенции военных, "Телеграф" спросил самих военнослужащих ВСУ — как они относятся к возможным изменениям.

Изменение цифр в законе

Мнения военнослужащих по поводу "омоложения" мобилизации разделились.

— Что касается молодых, то если у них действительно есть желание, мотивированные, нормально обученные, то это круто, — говорит "Телеграфу" парамедикиня, командир подразделения "Ангелы Тайры" Юлия "Тайра" Паевская.

Тайра

— Восемнадцатилетний призывник не сможет ничего, — оппонирует в комментарии "Телеграфу" ветеран АТО Леонид Остальцев, ушедший добровольцем на войну в 2014 году. — Это хр*нь. С 18 лет начинается срочная служба, это окончание школы. На мой взгляд, минимальный возраст мобилизации должен быть 20-21 год. Все что до этого, то никто не должен подлежать мобилизации, потому что это несформированная личность. Сейчас не 1943 год и меня вообще бесит, когда начинают манипулировать возрастом мобилизованных. Мы ведь не Россия, чтобы повторять их чеченский опыт. У нас есть множество людей, которых можно мобилизовать, просто они боятся. Я их понимаю, но вариантов не так, чтобы много: на нас напали и надо драться.

Леонид Остальцев

Впрочем, опрошенные военные сходятся во мнении, что принудительный призыв в случае смены мобилизационного возраста ничего хорошего не принесет.

— Лично я против насильственной мобилизации. Если человек не хочет воевать, то даже когда его мобилизуют, нет гарантий, что он будет качественно выполнять боевые задания, — объясняет ветеран Андрей Голопапа, который сам добровольно мобилизовался в 19-летнем возрасте.

Андрей Голопапа

— Принудительная мобилизация в этом случае не думаю, что нужна. Но для этого государство должно вложиться в информационную политику. То есть объяснять, что такое армия, потому что сейчас иногда читаешь соцсети, и создается впечатление, что это заповедник для идиотов, а на самом деле это не так. Надо доносить до общества что такое армия, за что мы воюем, чем мы занимаемся, как происходит обучение, что все меняется и стандарты НАТО мы уже скоро точно обретем и частично превзойдем, — добавляет "Тайра".

Однако разговоры об "омоложении" мобилизации, очевидно, возникают не на пустом месте. Мужчины от 18 до 25 лет — в теории, именно тот ресурс, который пригодится, если возникнет кризис с призывом. Но, по мнению военных, если нардепы просто перепишут цифры в законе, это ничего кардинально не изменит.

— Здесь нужно начинать с другого. Есть много других вопросов, которые способствуют мобилизации, но которыми не занимаются эффективно. К примеру, перевод. Как в начале широкомасштабного вторжения эта процедура была забюрократизирована, так она и осталась. Или подготовка офицеров, и здесь вопрос к отбору. В моем университете (КНУ им. Шевченко), где есть военный институт, системы отбора нет. Тебя возьмут в 99% случаев, потому что ты будешь просто платить за это, ведь обучение платное. Коррупции здесь нет, но какова эффективность такого обучения?

Если мы мобилизуем, условно, тысячу 18-летних юношей и они год провоют, то приобретут опыт и будут амбиции дальше развиваться. А им такую возможность не дадут. Они солдатами на два-три года так и останутся. Поэтому вопрос омоложения армии должен начинаться сверху. Сначала давайте военное руководство омолодим. Я не имею в виду Генштаб, а даже банальное командование бригад, батальонов. Оно очень ржавое. Какая разница — бойцу 18 или 40, если им командует командир, которому за 50 лет, — резюмировал Андрей Голопапа.

Таким образом, по словам самих военных, есть более легкие в решении проблемы, чем сразу мобилизация с 18 лет.