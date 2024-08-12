Суд избрал меру пресечения экс-заместителю министра Хейло: без залога не обошлось

Коррупционную схему разоблачили НАБУ и СБУ

В понедельник, 12 августа, Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о бывшем заместителе министра энергетики Александру Хейло, задержанном на получении взятки в размере полумиллиона долларов. По решению суда уже экс-чиновник отправился под стражу до 8 октября, с правом внесения залога в 25 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Hromadske". Как отмечено в издании, такое решение стало компромиссом между требованиями прокуратуры, которая настаивала на залоге в 30 миллионов гривен, и позицией защиты, которая просила о более мягкой мере пресечения.

"Сторона защиты отмечала, что Хейло имеет на иждивении 14-летнюю дочь, у которой инвалидность. Как утверждалось, ребенок нуждается в постоянном уходе, и жена самостоятельно, без помощи мужа, не справится", — пишет издание, ссылаясь на слова своего корреспондента из зала суда.

Несмотря на эти аргументы, суд решил, что тяжесть обвинений требует строгой меры пресечения. В то же время, снизив размер возможного залога по сравнению с требованиями прокуратуры, ВАКС в определенной степени учел личные обстоятельства подозреваемого.

К слову, на своем заседании 12 августа Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении Александра Хейла с должности замминистра энергетики Украины.

Детали дела

СБУ и НАБУ разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную заместителем министра энергетики Украины Александром Хейло. Сообщалось, что министр энергетики Украины Герман Галущенко способствовал разоблачению своего зама.

Чиновника задержали в Киеве во время получения взятки в размере полумиллиона долларов. За эти средства чиновник обещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственную передачу в пользование горнодобывающего оборудования из шахт прифронтового района Донецкой области.

Речь идет о дефицитном оборудовании, принадлежащем государственной угольной компании.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известно о попавшемся на взятке Александре Хейло. Он стал замминистра относительно недавно – с сентября 2023 года. С декабря 2022 года и до назначения чиновник возглавлял ГП "Укруголь".