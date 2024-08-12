Суд избрал меру пресечения экс-заместителю министра Хейло: без залога не обошлось
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Коррупционную схему разоблачили НАБУ и СБУ
В понедельник, 12 августа, Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о бывшем заместителе министра энергетики Александру Хейло, задержанном на получении взятки в размере полумиллиона долларов. По решению суда уже экс-чиновник отправился под стражу до 8 октября, с правом внесения залога в 25 миллионов гривен.
Об этом сообщает "Hromadske". Как отмечено в издании, такое решение стало компромиссом между требованиями прокуратуры, которая настаивала на залоге в 30 миллионов гривен, и позицией защиты, которая просила о более мягкой мере пресечения.
"Сторона защиты отмечала, что Хейло имеет на иждивении 14-летнюю дочь, у которой инвалидность. Как утверждалось, ребенок нуждается в постоянном уходе, и жена самостоятельно, без помощи мужа, не справится", — пишет издание, ссылаясь на слова своего корреспондента из зала суда.
Несмотря на эти аргументы, суд решил, что тяжесть обвинений требует строгой меры пресечения. В то же время, снизив размер возможного залога по сравнению с требованиями прокуратуры, ВАКС в определенной степени учел личные обстоятельства подозреваемого.
К слову, на своем заседании 12 августа Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении Александра Хейла с должности замминистра энергетики Украины.
Детали дела
СБУ и НАБУ разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную заместителем министра энергетики Украины Александром Хейло. Сообщалось, что министр энергетики Украины Герман Галущенко способствовал разоблачению своего зама.
Чиновника задержали в Киеве во время получения взятки в размере полумиллиона долларов. За эти средства чиновник обещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственную передачу в пользование горнодобывающего оборудования из шахт прифронтового района Донецкой области.
Речь идет о дефицитном оборудовании, принадлежащем государственной угольной компании.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известно о попавшемся на взятке Александре Хейло. Он стал замминистра относительно недавно – с сентября 2023 года. С декабря 2022 года и до назначения чиновник возглавлял ГП "Укруголь".