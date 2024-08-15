Кабмин уволил Горбачева с должности образовательного омбудсмена: что о нем известно

В начале 2024 года он перенес инфаркт

В четверг, 15 августа, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании уволил Сергея Горбачева. Он возглавлял должность образовательного омбудсмена.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Он не сообщил, кто займет его место.

Что известно о Сергее Горбачеве

Сергей Горбачев родился в Запорожье. В течение 1984-1988 годов работал учителем русского языка и литературы в нескольких запорожских школах.

Сергей Горбачев также работал на руководящих должностях по образованию , а также по печатному делу, журналистике, в частности с 2006 по 2013 год был директором информационного центра газеты "Коммерсантъ Украина".

В 2015 году он был назначен на должность директора школы №148 в Киеве.

Образовательный омбудсмен появился в Украине в 2019 году. Тогда на эту должность был назначен Сергей Горбачев, работавший директором специализированной школы в столице.

В начале 2024 года Сергей Горбачев попал в реанимацию. Он перенес инфаркт.

Напомним, на днях Кабмин уволил заместителя главы Минэнерго. "Телеграф" рассказал, что известно об Александре Хейле, который попался на взятке.