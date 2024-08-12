Поймали на взятке: задержан зам одного из министров Украины, все подробности

Задержанный и до этого имел небезупречную репутацию

Замминистра энергетики Украины задержали на взятке в полмиллиона долларов. Министр способствовал задержанию своего подчиненного.

"Служба безопасности и НАБУ при содействии Министра энергетики Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную его заместителем. В результате комплексных мероприятий заместитель главы Минэнерго задержан в Киеве на взятке в полмиллиона долларов", — сообщили в СБУ.

По данным источников "Телеграфа", задержанный — Александр Хейло. На своем заседании 12 августа Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение об увольнении Александра Хейла с должности замминистра энергетики Украины. Об этом сообщил представитель правительства в ВР Мельничук.

За деньги задержанный пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах самого горячего направления восточного фронта – Покровском.

Представители отрасли обратились к замминистра весной этого года. Они хотели получить разрешение эвакуировать оборудование из зоны боевых действий и использовать его на шахтах западного региона. Однако заместитель, в чьи обязанности входило сохранение горной техники, потребовал за его вывоз деньги.

Он втянул в это трех подельников: частного энерготрейдера, руководителя энергетической компании из Николаевской области и руководителя добывающего предприятия из Донбасса. Именно с этого горного комбината должны были начать эвакуацию оборудования после получения замминистра части взятки. Передача денег происходила через сообщников.

Однако этот факт обнаружили и задокументировали каждый из "траншей". Чиновника Минэнерго и трех его сообщников "на горячем" задержали после получения части взятки. Всем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно об Александре Хейле

Замминистра энергетики он стал в сентябре 2023 года. До этого Хейло работал в ГП "Укруголь". Это предприятие оказалось в эпицентре громкого скандала из-за вероятной распродажи государственного угля "налево" по заниженным ценам. Как сообщал "Стопкор", до работы в государственных структурах Александр Хейло занимался бизнесом, в том числе и на оккупированных территориях.

По информации из реестра юридических лиц РФ, 5 ноября 2014 г. он стал соучредителем ООО "Фест Трейд" с регистрацией на тогда уже захваченном россиянами Крымском полуострове. Сам Хейло это отрицал.

Кроме того, по информации Общественного совета добродетели, Хейло неоднократно посещал оккупированный Крым вместе с супругой судьей Яной Хейло. Например, однажды они провели там более двух месяцев. Члены ГРД предполагали, что супруги могли иметь гарантии безопасности от оккупационных властей. Однако этот факт сам Хейло тоже исключает.

Как сообщал Телеграф, в июле на получении взятки попались прокуроры отдела Офиса Генерального прокурора. Они получили 170 тысяч долларов за принятие решения о закрытии уголовного производства.