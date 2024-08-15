Кабмін звільнив Горбачова з посади освітнього омбудсмена: що про нього відомо

На початку 2024 він переніс інфаркт

У четвер, 15 серпня, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні звільнив Сергія Горбачова. Він очолював посаду освітнього омбудсмена.

Про це розповів народний депутат від фракції Європейська солідарність Олексій Гончаренко. Натомість він не повідомив, хто посяде його місце

Що відомо про Сергія Горбачова

Сергій Горбачов народився у Запоріжжі. Протягом 1984-1988 років працював вчителем російської мови та літератури у кількох запорізьких школах.

Сергій Горбачов також працював на керівних посадах в освіті , а також у друкарській справі, журналістиці, зокрема з 2006 до 2013 був директором інформаційного центру газети "Коммерсантъ Украина".

У 2015 році він був призначеним на посаду директора школи №148 у Києві.

Освітній омбудсмен з'явився в Україні у 2019 році. Тоді на цю посаду призначили Сергія Горбачова, який працював директором спеціалізованої школи в столиці.

На початку 2024 року Сергій Горбачов потрапив у реанімацію. Він переніс інфаркт.

Нагадаємо, днями Кабмін звільнив заступника голови Міненерго. "Телеграф" розповів, що відомо про Олександра Хейла, який попався на хабарі.