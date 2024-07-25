Его предшественник вовремя уволился? В Киеве арестовали и.о. начальника метро, ​​но есть нюанс

Временного руководителя назначили на должность четыре месяца назад

Исполняющего обязанности начальника КП "Киевский метрополитен" отправили до сентября под круглосуточный домашний арест. Его подозревают в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, что привело к подтоплению тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Речь идет о главном инженере столичной подземки Викторе Выговском, который исполняет обязанности начальника предприятия с весны 2024 года.

"По ходатайству прокуроров Подольской окружной прокуратуры г.Киева в рамках производства по подтоплению тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста главному инженеру КП "Киевский метрополитен", подозреваемому в служебном небрежении тяжких последствий (ч. 2 ст.367 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Кроме того, суд запретил подозреваемому общаться со свидетелями и другими фигурантами дела. Также ему предстоит сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу. Домашний арест предусмотрен до 23 сентября 2024 года.

Виктору Выговскому избрали меру пресечения

"Другому подозреваемому — начальнику службы путей, туннельных сооружений и зданий КП "Киевский метрополитен" меру пресечения Подольский районный суд Киева будет выбирать сегодня в 14 часов 30 мин", — отмечают в прокуратуре.

Отметим, Виктор Выговский стал временным руководителем КП "Киевский метрополитен" в марте этого года, когда прошлый руководитель предприятия ушел с поста после громкого скандала.

Уже всем известный Виктор Брагинский почти десять лет возглавлял столичную подземку. После расследования BIHUS.Info, в котором журналисты рассмотрели дорогое имущество близких Брагинского, он добровольно написал заявление об увольнении.

Брагинский был назначен главой Киевского метрополитена летом 2014 года

Журналисты разобрали декларации чиновника, посчитали новое имущество его родных и выяснили, что его мама-пенсионерка покупает дорогие квартиры, сестра покупает землю по космическим ценам, не совсем бывшая жена-миллионерша строит дачу в Козине, а связанные с Брагинским люди получали подряды от самого метрополитена.

СМИ сделали вывод, что за десяток лет правления в столичной подземке Брагинский и его близкие могли обогатиться на миллионы долларов. Известно, что никакие дела против него не возбудили, никаких подозрений ему не сообщали.

Ранее "Телеграф" писал, когда ждать возобновления движения синей веткой метро в Киеве. Кличко сделал обнадеживающий прогноз и назвал дату.