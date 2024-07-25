Его предшественник вовремя уволился? В Киеве арестовали и.о. начальника метро, но есть нюанс
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Временного руководителя назначили на должность четыре месяца назад
Исполняющего обязанности начальника КП "Киевский метрополитен" отправили до сентября под круглосуточный домашний арест. Его подозревают в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, что привело к подтоплению тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Речь идет о главном инженере столичной подземки Викторе Выговском, который исполняет обязанности начальника предприятия с весны 2024 года.
"По ходатайству прокуроров Подольской окружной прокуратуры г.Киева в рамках производства по подтоплению тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста главному инженеру КП "Киевский метрополитен", подозреваемому в служебном небрежении тяжких последствий (ч. 2 ст.367 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Кроме того, суд запретил подозреваемому общаться со свидетелями и другими фигурантами дела. Также ему предстоит сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу. Домашний арест предусмотрен до 23 сентября 2024 года.
"Другому подозреваемому — начальнику службы путей, туннельных сооружений и зданий КП "Киевский метрополитен" меру пресечения Подольский районный суд Киева будет выбирать сегодня в 14 часов 30 мин", — отмечают в прокуратуре.
Отметим, Виктор Выговский стал временным руководителем КП "Киевский метрополитен" в марте этого года, когда прошлый руководитель предприятия ушел с поста после громкого скандала.
Уже всем известный Виктор Брагинский почти десять лет возглавлял столичную подземку. После расследования BIHUS.Info, в котором журналисты рассмотрели дорогое имущество близких Брагинского, он добровольно написал заявление об увольнении.
Журналисты разобрали декларации чиновника, посчитали новое имущество его родных и выяснили, что его мама-пенсионерка покупает дорогие квартиры, сестра покупает землю по космическим ценам, не совсем бывшая жена-миллионерша строит дачу в Козине, а связанные с Брагинским люди получали подряды от самого метрополитена.
СМИ сделали вывод, что за десяток лет правления в столичной подземке Брагинский и его близкие могли обогатиться на миллионы долларов. Известно, что никакие дела против него не возбудили, никаких подозрений ему не сообщали.
Ранее "Телеграф" писал, когда ждать возобновления движения синей веткой метро в Киеве. Кличко сделал обнадеживающий прогноз и назвал дату.