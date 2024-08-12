Кабмин уволил заместителя главы Минэнерго: что известно об Александре Хейло, который попался на взятке

Стал замминистра относительно недавно – с сентября 2023 года

В понедельник, 12 августа, Кабинет министров уволил Александра Хейло с должности замминистра энергетики Украины. Он попался на взятке в полмиллиона долларов

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук на странице Телеграм.

"Кабинетом Министров Украины: Уволен Хейло Александр Валерьевич с должности заместителя Министра энергетики Украины", — говорится в сообщении.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что СБУ и НАБУ при содействии министра энергетики Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную заместителем министра. В результате спецоперации чиновника задержали в Киеве во время получения взятки в размере полумиллиона долларов.

По данным следствия, за эти средства чиновник обещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственную передачу в пользование горнодобывающим оборудованием из шахт прифронтового района Донецкой области. Речь идет о дефицитном оборудовании, принадлежащем государственной угольной компании.

Александр Хейло – что известно

Известно, что Александр Хейло стал замминистра относительно недавно – с сентября 2023 года. С декабря 2022 года и до назначения чиновник возглавлял ГП "Укруголь". В период с 2013 по 2022 год Хейло работал на руководящих должностях ГП "ПК "Краснолиманская", ПАО "Энергоинвест Холдинг", ПАО "Центрэнерго".

Он по специальности горный инженер. Образование Хейло получал в Государственной горной академии Украины по специальности — "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых", а также окончил Донецкий национальный университет по специальности "Правоведение".

В декларации за 2023 год Александр Хейло указал, что имеет:

квартиру на 133 квадратных метра за 4 миллиона гривен

автомобиль VOLKSVAGEN Touareg 2011 за 874 тысяч гривен

земельный участок на 600 квадратных метров

гараж

акции в ПАО "Донбассэнерго"

60 тысяч долларов наличными

354 тысячи гривен на счетах в банках

Большинством этого имущества Хейло владеет совместно с супругой. Источником дохода должностного лица указана заработная плата по основному месту работы. Интересно, что у Александра Хейло кредит на сумму в 2 366 449 гривен с 2020 года.

Ранее "Телеграф" писал, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении еще одному прокурору Офиса генерального прокурора. Его подозревают в подстрекательстве к оказанию неправомерной выгоды.