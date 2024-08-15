Укр

Сломать руку и откосить не получится? Можно ли сейчас получить отсрочку от мобилизации из-за травмы

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Военные
Военные. Фото Корреспондент

Это предусмотрено законом

На военную службу во время общей мобилизации не принимают тех, кто имеет травмы. Могут ли военнообязанные получить отсрочку, если у них сломана конечность.

Военнообязанных могут признать временно непригодными к службе по состоянию здоровья в течение 6-12 месяцев по заключению военно-врачебной комиссии. Об этом говорится в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации", поясняет адвокат Юрий Айвазян.

То есть мужчина, сломавший себе конечность может получить отсрочку, но при условии, если ВВК предоставит соответствующее заключение (о временной непригодности к службе по состоянию здоровья). Его освободят от долга на полгода или год.

Кроме того, у такой категории военнообязанных есть право на выезд за границу. Для этого нужно собрать необходимые документы, в частности:

  • справку от военно-врачебной комиссии (ВВК), где будет указан статус "временно непригодный";
  • военный билет, в котором тоже должна быть отметка.

По словам адвоката, если мужчина имеет перелом пальцев, то отсрочка предоставляется на более короткий период, где-то 2 месяца.

После того как закончилось действие отсрочки, мужчине нужно снова пройти ВВК, чтобы они определили степень годности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли мобилизовать мужчину в Украине, если у него отсутствуют пальцы.

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#Перелом #Мобилизация #отсрочка #Военнообязанные