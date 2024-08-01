Туберкулез не помеха для фронта? Могут ли сейчас мобилизовать с этой болезнью

Законодательство четко дает ответ на этот вопрос

Во время военного положения в Украине продолжает действовать обязательная мобилизация военнообязанных. Однако при определенных заболеваниях они могут получить отсрочку.

"Телеграф" решил выяснить, могут ли мобилизировать с туберкулезом. Отметим, что перечень болезней, с которыми берут или не берут на службу, указан в тексте Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденного приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024.

В частности человек с активным туберкулезом легких с выделением микобактерий и (или) при распаде легочной ткани или с активным, прогрессирующим туберкулезом других органов внелегочной локализации непригодный к военной службе с исключением из военного учета.

Если же у военнообязанного активный туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани, внелегочный туберкулез в период основного курса лечения, он считается непригодным к военной службе с пересмотром через 6 месяцев.

В случае, если военнообязанный вылечился от туберкулеза, он считается пригодным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗ, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. Если есть остаточные изменения после вылеченного туберкулеза различных локализаций, человек также считается пригодным к воинской службе.

Ранее мы писали, могут ли мобилизировать людей с инфекционными заболеваниями. Также "Телеграф" писал, могут ли мобилизировать с глистами.