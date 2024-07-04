Отсутствие пальца - не повод для отсрочки от мобилизации? Украинцам объяснили

Болезни, с которыми военнообязанного не могут мобилизовать, прописаны в специальном документе

Военнообязанным украинцам до 16 июля необходимо обновить данные в ТЦК, в рамках нового закона о мобилизации. Некоторые мужчины могут получить отсрочку от мобилизации, если у них есть определенные проблемы со здоровьем.

Могут ли рассчитывать на отсрочку мужчины, у которых ампутированы пальцы на руках или ногах? Адвокат Марина Бекало на портале b2bconsult подробно объяснила.

Адвокат напомнила, что существует Расписание болезней, ст. 62 которого звучит как "приобретенные деформации и дефекты пальцев кисти и стопы S60-69, S90-99, приобретенные деформации конечностей Т11, Т13, Т92, Т93, приобретенное плоскостопие М20-М21; фибробластические нарушения М72". Все нарушения делятся на четыре типа: со значительными нарушениями функций, с умеренными нарушениями функций, с незначительными нарушениями функций и без нарушений функций.

Отсутствие нескольких пальцев или фаланг пальцев, отсутствие кисти и другие виды ампутации или дефектов характеризуется как "незначительное нарушение функций" или "умеренное нарушение функций. Но, по словам адвоката, в обоих случаях необходим осмотр врача и индивидуальное определение степени пригодности к военной службе. Если военнообязанный не может выполнять определенные функции из-за ампутации, то может получить статус "ограничено пригодный в военное время". А это не исключает возможности мобилизации.

"Но из практики скажу, даже с ограниченной пригодностью, человек если имеет деформацию кисти (или стопы), военкоматы не спешат мобилизовать такое лицо, извините, но это потом "головная боль" для самой армии, ну и для самого человека само собой", — добавила Марина Бекало.

Вместе с тем в проекте "Исландия" в рубрике "10 тупых вопросов к ВВК" врач из военно-врачебной комиссии Николай Анатолиевич сказал, могут ли освободить такого мужчину от службы.

"Отсутствие, скажем, указательного пальца поводом для непригодности – не является. Как не является поводом для освобождения со службы и отсутствие четырех пальцев на одной руке", — сказал он.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что за неявку в ТЦК грозит штраф. Адвокат рассказал, спасет ли уплата этого штрафа от дальнейшей мобилизации.