Курск животворящий? Лукашенко резко принялся мирить Украину и РФ, наговорив ерунды о США

Лукашенко назвал войну в Украине "драчкой"

Самопровозглашенный президент Белоруси Александр Лукашенко на фоне событий в Курской области призвал Украину и Россию завершить (войну — Ред.). А также посетовал на американцев (очевидно, имев в виду США), выдвинув безумное и бездоказательное обвинение в их адрес.

Данные заявления он сделал в интервью российским пропагандистам. По словам диктатора, эта "драчка" (так Лукашенко назвал кровавую путинскую агрессию против Украины) ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. При этом он почему-то забыл упомянуть, что эта "драчка" была начата именно россиянами.

"Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку", — говорит он.

Вместо этого Лукашенко притянул сюда американцев, заявив, что война якобы нужна именно им. При этом никаких доказательств диктатор не приводит, обойдясь лишь голословными обвинениями.

"Не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят — высокопоставленные люди. Дословно: "Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут. Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения (чуть-чуть приоткрою вам). Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили", — сказал Лукашенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина и Россия начали вести переговоры об обмене военнопленными на фоне боев в Курской области.