Курськ життєдайний? Лукашенко різко взявся мирити Україну та РФ, наговоривши нісенітниць про США

Лукашенко назвав війну в Україні "бійкою"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на тлі подій у Курській області закликав Україну та Росію завершити (війну – Ред.). А також поскаржився на американців (очевидно, маючи на увазі США), висунувши божевільне та бездоказове звинувачення на їхню адресу.

Ці заяви він зробив в інтерв’ю російським пропагандистам. За словами диктатора, ця "бійка" (так Лукашенко назвав криваву путінську агресію проти України) ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна. При цьому він чомусь забув згадати, що ця "бійка" була розпочата саме росіянами.

"Давайте сядемо за стіл переговорів і закінчимо цю бійку", — каже він.

Натомість Лукашенко притягнув сюди американців, заявивши, що війна нібито потрібна саме їм. При цьому жодних доказів диктатор не наводить, обійшовшись лише голослівними звинуваченнями.

"Не можу навести ці факти, вони абсолютно закриті, де вони відкрито говорять — високопоставлені люди. Дослівно: "Нехай б’ють один одного — українці, росіяни — нехай у цьому казані все зітхнуть. Це високопосадовці про це говорять. Американського походження (трохи відкрию вам). Це що, нормально? Вони хочуть, щоб ми один одного знищили", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна та Росія почали вести переговори про обмін військовополоненими на тлі боїв у Курській області.