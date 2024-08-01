Может ли забронированный военнообязанный не являться по повестке в ТЦК: ответ юриста

Есть только один законный путь

Даже если военнообязанный украинец забронирован от мобилизации, но при этом получил повестку от ТЦК, игнорировать приглашение нельзя.

Следует прийти в военкомат и предоставить данные о бронировании. Иначе против человека будет возбуждено уголовное дело, говорит адвокат Юрий Айвазян.

Так, один из военнообязанных, обратился к юристу за разъяснением. Он рассказал, что получил в ТЦК мобилизационную повестку, и в то же время получил бронь, есть уже в "Резерв+". Украинец поинтересовался, можно ли он в данном случае игнорировать вызов в ТЦК. Комментируя вопрос, Юрий Айвазян напомнил: "За неявку после получения мобилизационной повестки предусмотрена уголовная ответственность".

Законный путь только один, отметил юрист. Нужно прийти в военкомат и там предоставить данные о броне.

В случае, если "бронь" давно оформлена, а ТЦК всё равно вручил или прислал повестку, юристы советуют сделать то же самое — прийти в ТЦК и предоставить подтверждающие документы.

Ранее "Телеграф" писал, что нардеп рассказал о проблемах с "Резерв+". Двум украинцам уже "впаяли" 17 тысяч штрафа после обновления данных в приложении.