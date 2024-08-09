Забронированных украинцев могут призвать в армию: при каких условиях

Для того чтобы бронь работала, нужно обновить документы в ТЦК

В Украине можно получить законное бронирование от мобилизации. Однако даже с броней военнообязанный может получить повестку.

Могут ли забронированного мобилизовать, рассказал юрист практики военного права. По его словам, законом "О мобилизации и мобилизационной подготовке" предусмотрено, что забронированные лица на период мобилизации не могут быть призваны без их личного согласия.

Однако существуют случаи, когда бронирование может быть аннулировано, в частности, когда:

истек срок действия бронирования;

предприятие, которое бронировало работника, остановило работу;

после увольнения забронированного работника с предприятия;

предприятие утратило статус критической инфраструктуры.

Также забронирован может получить повестку, если не обновил свои военно-учетные данные до 16 июля. Это возможно даже при электронном бронировании, ведь для того, чтобы оно работало, нужно обновить документы в ТЦК и СП.

Чтобы получить отсрочку от мобилизации, военнообязанный должен обратиться в центр комплектования и оформить все необходимые документы. Сделать это нужно до того, как его призовут в армию. Отсрочка от мобилизации предоставляется только тем, кто своевременно обратится в ТЦК и оформит соответствующие бумаги.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли обновить военно-учетные данные в августе и чем это грозит. Есть большой шанс нарваться на штраф.