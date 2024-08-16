В Украине могут вернуться отключения света: когда и какая причина

В настоящее время по всей стране на энергетических объектах продолжается ремонтная кампания

Уже на следующей неделе в Украине могут вернуться графики отключений света. Все из-за прогнозируемой жары и, как следствие, увеличения объемов потребления электроэнергии.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук. Соответствующее заявление сделала в эфире телемарафона.

"Начиная с выходных и на следующей неделе планируется значительное повышение температуры. В некоторых регионах достаточно ощутима жара будет и мы прогнозируем значительный рост потребления электроэнергии… То, что мы будем наблюдать на следующей неделе, может привести к тому, что энергетикам придется применять графики отключений", — сказала заместительница министра, имея в виду прогнозы синоптиков.

По словам Гринчук, сейчас по всей стране на энергетических объектах продолжается ремонтная кампания и разные процессы восстановления оборудования, поврежденного в результате вражеских атак.

Энергетики призывают потребителей бережно пользоваться электроэнергией, не включать мощные электроприборы в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки и не пользоваться кондиционерами без необходимости.

В Минэнерго также призвали бизнес активнее импортировать электроэнергию и напомнили, что ограничения энергоснабжения не предусмотрены для предприятий, импортирующих более 80% электроэнергии для своих нужд.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как украинцам получить кредит от государства на солнечные панели. С ними пережить отключение света станет проще.