Графики отключений возвращаются? Украинцам рассказали, при каких условиях не будет света

Эксперты назвали период, когда могут выключать электроэнергию

В Украине в большинстве регионов не выключают свет уже несколько недель. Однако не исключено, что графики отключения могут вернуться еще в августе, когда будет жара в 30-40 градусов и выше.

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина. По его словам, это не означает, что графики будут точно применять.

"Поскольку ожидается выведение из ремонта одного атомного блока-"тысячника" и ввод в ремонт другого на 440 МВт. То есть более чем на 500 МВт мы будем в плюсе. Думаю, риск отключений есть, но минимально — на одну две очереди. Сказать на 100 % невозможно. Надеемся, что этот период мы сможем пройти без отключений", — отметил эксперт.

По его словам, многое зависит от того, насколько в жаркий период Украина будет выбирать импорт электроэнергии и насколько увеличится внутреннее потребление.

Стоит отметить, что синоптики прогнозируют возвращение жары на следующей неделе. К середине августа температура поднимется до +40, а пик будет продолжаться до 20 чисел.

Кроме этого, по мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, действительно при таком сценарии снова могут вернуться к графикам.

"Но они будут гораздо мягче, чем в июле. Причем ощутимо. Они могут вернуться на одну очередь. Но подчеркиваю, при условии, что мы ничего больше не потеряем", — сказал он, имея в виду возможные новые удары по энергетике.

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